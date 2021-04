ATP Monaco 2021 | risultati 29 aprile Struff elimina Koepfer Ai quarti anche Krajinovic | Basilashvili e Gombos

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si sono appena conclusi i match odierni degli ottavi di finale dell’ATP didi Bavera. Spettacolo e colpi di scena nel derby tedesco tra Jan-Lennarde Dominik. Il tennista numero 44 del mondo dopo aver vinto il primo set al tie-break ha concesso il secondo con lo stesso risultato all’avversario. Nel terzo e decisivo parziale, però, il 31enne nativo di Warstein è riuscito ad imporre il proprio gioco chiudendo 6-2. Ad aprire la giornata il successo, senza scendere in campo, del serbo Filipche ha sfruttato il ritiro per un problema fisico del tennista di casa Yannick Hanfmann. Vittoria netta per lo slovacco Norbertche ha sconfitto in poco più di un’ora, con un netto 6-4 6-2, l’argentino Federico Coria. A chiudere il quadro delle sfide odierne il match tra i ...

Marco Cecchinato si ferma al secondo turno dell'250 di Estoril, in Portogallo. Il 28enne palermitano, n.94 del ranking, ha ceduto per 6 - 4 3 - 6 6 - 3, in un'ora e 52 minuti di partita, al mancino francese Ugo Humbert, n.31 del mondo. Il ...tempo di completare il quadro dei quarti di finale all'250 didi Baviera 2021 . Oggi, giovedì 29 aprile, sono in programma gli ultimi ottavi di finale. In campo la testa di serie numero 4 del seeding, il serbo Filip Krajinovic , che aprirà il ...Si sono appena conclusi i match odierni degli ottavi di finale dell'ATP di Monaco di Bavera. Spettacolo e colpi di scena nel derby tedesco tra Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer. Il tennista numero ...Il palermitano si arrende in tre set 6-4 3-6 6-3 al francese Humbert, il tedesco supera Berankis in casa. Primo set equilibrato dove la prima ed unica chance concessa da Ceck, nel nono gioco e dopo av ...