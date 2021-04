Apple | iPhone 12 e non solo | i Mac tornano a volare sul mercato

(Di giovedì 29 aprile 2021)trascinata dalle vendite dell’12, ma la nuova normalità fa tornare in auge i personal computer. La chiave è la penuria di chip.12 (fontechiude un trionfale secondo trimestre dell’anno fiscale, facendo segnare una clamorosa crescita rispetto a dodici mesi prima. E non potrebbe essere altrimenti, vista l’impennata della domanda per l’alta tecnologia determinata dalla cosiddetta “nuova normalita”, che nell’anno (e oltre) di pandemia da covid ha imposto a tutti di fare i conti con smart working e didattica a distanza. A fare la parte del leone alla voce “vendite” è naturalmente l’12, ma il dato che salta più agli occhi degli analisti di settore è l’imponente ripresa dei personal computer e tablet griffati. La ...

Fra gennaio e marzo,ha registrato una crescita in doppia cifra per tutte le sue divisioni. L', che rappresenta ancora il prodotto più importante per la società, ha registrato un incremento dei ricavi ...... 29 apr - Altro trimestre molto positivo per, con vendite in rialzo del 54% rispetto a un ... Le vendite disono aumentate rispetto al primo trimestre del 2020 del 65,5% a 47,94 miliardi di ...A pochi giorni dalla nuova udienza del processo che vede contrapposte Apple e lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, sono emersi dei documenti che ...Qualche giorno fa Apple ha reso disponibile l'iOS 14.5 per iPhone e iPad, tra le novità vi è il Tracciamento Attività, come si attiva e in cosa consiste?