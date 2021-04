Amazon: incidente nel cantiere del polo logistico di Alessandria: un morto e 5 i feriti (Di giovedì 29 aprile 2021) Un operaio morto e altri cinque feriti. Tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina ad Alessandria , nel cantiere in cui è in corso la costruzione del polo logistico Amazon . Dalle primissime... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 aprile 2021) Un operaioe altri cinque. Tragicosul lavoro avvenuto questa mattina ad, nelin cui è in corso la costruzione del. Dalle primissime...

MasputPutzu : Alessandria, incidente nel cantiere del polo Amazon: un morto e diversi feriti - la diretta #amazon #incidente… - Omantini : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… - FENEALUIL_ : Incidente nel cantiere del polo logistico Amazon di Alessandria: un morto e salgono a 5 i feriti - filippoboatti : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… - Barbabalu : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… -