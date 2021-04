Aggredisce due passanti, la cameriera di una pizzeria e i poliziotti: arrestato 29enne (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella serata di martedì 27 aprile, intorno alle 21.00, gli agenti di una Volante della Questura udinese sono intervenute davanti ad una pizzeria del centro storico dove era stata segnalata una lite ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella serata di martedì 27 aprile, intorno alle 21.00, gli agenti di una Volante della Questura udinese sono intervenute davanti ad unadel centro storico dove era stata segnalata una lite ...

Advertising

Daniele99252852 : Notizie Udine: Aggredisce Due Passanti, La Cameriera Di Una Pizzeria E I Poliziotti: Arrestato 29enne Nei Confront… - Telefriuli1 : Aggredisce senza motivo due persone e gli agenti, arrestato Nei confronti dell'uomo, sono state avviate le pratiche… - specialone27097 : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv Quelle due belve feroci sarebbero stati fatti accomodare in un'altra casa?? DA NON CREDERE?? Uno che aggr… - curiosamen : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv Quelle due belve feroci sarebbero stati fatti accomodare in un'altra casa?? DA NON CREDERE?? Uno che aggr… - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv Quelle due belve feroci sarebbero stati fatti accomodare in un'altra casa?? DA NON CREDERE?? Uno che aggr… -