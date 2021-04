Ad ' Amici' Veronica fa da cupido tra Samuele e la fidanzata

Advertising

Unf_Tweet : - 94SGREYHOUND : RT @puntodaunortica: Veronica Peparini esperta di relazioni con alunni di Amici since Amici 16 ?????? #Amici20 - puntodaunortica : Veronica Peparini esperta di relazioni con alunni di Amici since Amici 16 ?????? #Amici20 - veronica_2306 : RT @distanzaglobale: Già lo sai, che il trash di amici domenica avrai #amici20 #amemici20 - veronica_2306 : RT @leonzani: Tommaso: primo tra gli artisti eliminati di Amici ad essere invitato a Verissimo Leonardo: primo e probabilmente unico ad ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Veronica

La finale di '' si avvicina, ma a un passo dal traguardo Samuele entra in crisi. Il ballerino sta ... Al telefono con Claudia,le spiega: 'So che tu sei tanto importante per Samuele, ti ha ...Samuele crolla ad, il confronto conPeparini e la fidanzata Claudia Nel corso del daytime di ieri di, Samuele si è lasciato andare alle lacrime . Il motivo? La telefonata con la ...La finale di "Amici" si avvicina, ma a un passo dal traguardo Samuele entra in crisi. Il ballerino sta attraversando un momento burrascoso con la fidanzata Claudia, a causa della lontananza e degli im ...Samuele crolla ad Amici dopo avere parlato al telefono con la fidanzata Claudia. Momento molto difficile ad Amici per Samuele Barbetta. Il talentuoso ballerino della squadra capitanata da Veronica Pep ...