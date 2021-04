Windows 10 21H1 | disponibile la build 19043 964

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 29 aprile 2021) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di10agli utenti Insider nel canale Beta e Release Preview: si tratta della.964. Changelog Questo aggiornamento include tutti i miglioramenti della.962 e la seguente correzione aggiuntiva: We fixed an issue causing a 0xC2 (BAD POOL CALLER) bugcheck when using IOCTL SCSI PASS THROUGH DIRECT. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5001391 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza >Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti“.