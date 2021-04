Vaccinazioni a domicilio da record "È stata un'esperienza forte" (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica Autunno Quarantadue Vaccinazioni a domicilio in due lunghi, serratissimi, fine settimana. "Un grazie a chi ha organizzato tutto ciò, ai nostri medici di base che si sono resi disponibili e, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica Autunno Quarantaduein due lunghi, serratissimi, fine settimana. "Un grazie a chi ha organizzato tutto ciò, ai nostri medici di base che si sono resi disponibili e, ...

I tre Stati europei costretti a riaprire per non far fallire le loro economie Per questo il governo greco vuole somministrare entro la fine di maggio 5 milioni di vaccinazioni, ...di non voler rispettare il divieto di allontanamento a più di 10 chilometri dal proprio domicilio e ...

Vaccini, le prime otto imprese si candidano a diventare hub TORINO. Per ora i nomi sono top secret ma ieri, primo giorno utile, otto aziende hanno contattato la Regione manifestando la disponibilità a mettere a disposizione le proprie sedi per vaccinare i dipe ...

