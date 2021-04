Ucraina - gate | perquisita a Manhattan la casa di Rudolph Giuliani

Advertising

globalistIT : Ecco cosa sospettano #indagine #Ucraina #RudyGiuliani -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina gate

Globalist.it

La perquisizione è stata richiesta nell'ambito di un'indagine penale sulle relazioni di Giuliani in, ha riferito il New York Times, citando tre persone a conoscenza della questione. outstream ...... nel 2014, le forze russe l'hanno usata per intrappolare la maggior parte della marinain ... Von der Leyen su sofa"Mi sono sentita ferita"/ "In Turchia offesa perché donna" In molti porti ...Gli affari "sporchi" di Giuliani in Ucraina per screditare i rivali di Trump, tra cui l'attuale presidente degli Stati Uniti Biden che è stato suo sfidante alle elezioni del 2020, sono finiti al centr ...Con la pandemia di Covid-19 le priorità sono cambiate. Altre urgenze, come la creazione del Recovery fund e le polemiche sui vaccini, hanno assorbito tempo e energie della presidente della Commissione ...