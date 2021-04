Tornano le visite guidate ai castelli e ai borghi medievali della Bassa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte nel primo weekend di maggio l’ormai storico circuito dei castelli Aperti organizzato dall’associazione Pianura da scoprire con il patrocinio di Regione Lombardia, con tante località sparse nel cuore della media pianura lombarda pronte per l’occasione a riaprire porte e portoni dei loro splendidi manieri, immersi nelle campagne o in suggestivi borghi fortificati. Una due giorni con la possibilità di tante visite guidate, da intervallare a itinerari nel verde, passeggiate in ambienti agresti e in mezzo a tanti sapori e profumi della primavera. Dopo un anno così difficile per tutto il settore del turismo, l’associazione Pianura da scoprire con i suoi centri sparsi nelle province di Bergamo, Cremona e Milano si è subito organizzata per consentire ai visitatori un turismo di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte nel primo weekend di maggio l’ormai storico circuito deiAperti organizzato dall’associazione Pianura da scoprire con il patrocinio di Regione Lombardia, con tante località sparse nel cuoremedia pianura lombarda pronte per l’occasione a riaprire porte e portoni dei loro splendidi manieri, immersi nelle campagne o in suggestivifortificati. Una due giorni con la possibilità di tante, da intervallare a itinerari nel verde, passeggiate in ambienti agresti e in mezzo a tanti sapori e profumiprimavera. Dopo un anno così difficile per tutto il settore del turismo, l’associazione Pianura da scoprire con i suoi centri sparsi nelle province di Bergamo, Cremona e Milano si è subito organizzata per consentire ai visitatori un turismo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tornano visite Sistema Museo, cambiano gli accordi "Dovrà investire 100mila euro" ... della biglietteria, del bookshop e servizi educativi e, infine, delle visite guidate . Il Comune ... assessora alla Cultura afferma che "finalmente Palazzo Buonaccorsi e il Nuovo Polo Museale tornano ...

Agricoltura:venerdì 30 sit in regionale degli stagionali a Catania Tornano in piazza venerdì 30 aprile gli stagionali dell'agricoltura ad oggi esclusi da ogni misura ... Visite: 2

Rsa, in Trentino tornano le visite con gli abbracci la Repubblica CUP, Piloni: «Chi ha bisogno di una visita o aspetta mesi o apre il portafogli» MILANO (28 aprile 2021) - Oggi in commissione Sanità la Lega e i suoi alleati hanno bocciato un emendamento alla legge di revisione normativa ordinamentale proposto dal gruppo del Pd, insieme a tutte ...

Asti in bus, 13 agenzie tornano a fare viaggiare Un programma di viaggi in in bus. E’ l’obiettivo di Asti in Bus che vede riunite 13 agenzie di viaggio che operano sul territorio. Si i potranno prenotare viaggi da maggio, della durata di una giornat ...

