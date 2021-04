Tentata rapina nel Cuneese, gioielliere spara e uccide due banditi. Il terzo è in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tentata rapina in provincia di Cuneo. Il gioielliere ha aperto il fuoco e ucciso due banditi. Sono in corso le indagini. CUNEO – Una Tentata rapina si è trasformata in tragedia in provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni, il gioielliere ha reagito al tentativo del malviventi aprendo il fuoco contro i tre rapinatori. Il bilancio è di due morti, mentre una terza persona sarebbe in fuga e non dovrebbe essere ferito. La Procura ha aperto un’indagine sull’accaduto. Come scritto da La Repubblica, non è la prima volta che il commerciante è vittima di una rapina. Sei anni fa il titolare della gioielliera era stato pestato, con una prognosi di un mese. Tentata rapina in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021)in provincia di Cuneo. Ilha aperto il fuoco e ucciso due. Sono in corso le indagini. CUNEO – Unasi è trasformata in tragedia in provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni, ilha reagito al tentativo del malviventi aprendo il fuoco contro i tretori. Il bilancio è di due morti, mentre una terza persona sarebbe ine non dovrebbe essere ferito. La Procura ha aperto un’indagine sull’accaduto. Come scritto da La Repubblica, non è la prima volta che il commerciante è vittima di una. Sei anni fa il titolare della gioielliera era stato pestato, con una prognosi di un mese.in ...

