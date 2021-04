Speranza al Senato: «Si sfrutta l’angoscia dei cittadini per interessi di parte» – Il video (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Il nemico è il virus e occorre essere più uniti che mai nel combatterlo: è con amarezza che nelle ultime settimane vedo affermarsi un linguaggio di odio che non può essere accettato». Con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza si difende dagli attacchi sulla gestione della pandemia da Coronavirus, uno degli argomenti di discussione del dibattito delle tre mozioni di sfiducia presentate da Fratelli d’Italia, ItalExit e Alternativa C’è. «Non trasciniamo la pandemia su un terreno improprio», ha concluso Speranza. «Si sfrutta l’angoscia dei cittadini per miopi interessi di parte, questo crea dei danni al Paese che invece deve rimanere unito». video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Il test per la maggioranza al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Il nemico è il virus e occorre essere più uniti che mai nel combatterlo: è con amarezza che nelle ultime settimane vedo affermarsi un linguaggio di odio che non può essere accettato». Con queste parole il ministro della Salute Robertosi difende dagli attacchi sulla gestione della pandemia da Coronavirus, uno degli argomenti di discussione del dibattito delle tre mozioni di sfiducia presentate da Fratelli d’Italia, ItalExit e Alternativa C’è. «Non trasciniamo la pandemia su un terreno improprio», ha concluso. «Sideiper miopidi, questo crea dei danni al Paese che invece deve rimanere unito».: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Il test per la maggioranza al ...

