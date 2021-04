Selton | «Teniamo la mente aperta»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nonostante siano in Italia dal 2005, i Selton hanno aspettato undici anni prima di dedicarsi a un progetto discografico completamente in italiano. Si chiama Benvenuti, sarà disponibile dal 30 aprile ed è un album che, tra lo scoppio della pandemia e lo stop della musica dal vivo, ha richiesto a Ramiro Levy, a Daniel Plentz e a Eduardo Stein Dechtiar due anni di lavoro e una ricerca sempre più improntata al mescolamento delle culture e degli stili. Per il lancio, data l’impossibilità di realizzare gli in-store, la band italo-brasiliana per eccellenza ha pensato di reinventarsi attraverso una miniserie, Benvenuti a casa mia, diretta dal loro amico Francesco Mandelli e trasmessa su Deejay Tv dalla fine di marzo, un modo come un altro per tenere viva l’attenzione su un progetto discografico che è anche una sintesi di viaggi, suggestioni e colori. https://www.youtube.com/watch?v=ggRv578XvjE