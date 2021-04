PS5 | da console ascarpe! Nike lancia le sneaker a tema

PS5, da console a...scarpe! Nike lancia le sneaker a tema (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con il nome PG5 x PS5, il produttore statunitense di articoli sportivi Nike lancerà a maggio di quest'anno una sneaker nel design dell'attuale console Sony Playstation 5. Il modello sarà disponibile in due versioni di colore e avrà un costo di 110 dollari. Alcune immagini delle scarpe sono apparse su Instagram in questo modo possiamo dare un primo sguardo alle sneaker. La scarpe PG5 x PS5 appaiono una volta in bianco con applicazioni blu e una volta in diverse tonalità di blu con riflessi bianchi. Il logo e la scritta Playstation si trovano ben visibili sulla linguetta, sul lato della suola e su un passante sul retro. Le scarpe sportive della serie PG sono il modello iconico della star del basket Paul George. Il professionista NBA attualmente gioca per i Los Angeles Clippers ed è un fan dichiarato di Playstation. Per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con il nome PG5 x PS5, il produttore statunitense di articoli sportivilancerà a maggio di quest'anno unanel design dell'attualeSony Playstation 5. Il modello sarà disponibile in due versioni di colore e avrà un costo di 110 dollari. Alcune immagini delle scarpe sono apparse su Instagram in questo modo possiamo dare un primo sguardo alle. La scarpe PG5 x PS5 appaiono una volta in bianco con applicazioni blu e una volta in diverse tonalità di blu con riflessi bianchi. Il logo e la scritta Playstation si trovano ben visibili sulla linguetta, sul lato della suola e su un passante sul retro. Le scarpe sportive della serie PG sono il modello iconico della star del basket Paul George. Il professionista NBA attualmente gioca per i Los Angeles Clippers ed è un fan dichiarato di Playstation. Per ...

Advertising

Eurogamer_it : #Nike e #PlayStation insieme per sneaker a tema #PS5. - salhofolinas : stavo cercando di prendere la ps5 e mi hanno fatto entrare nel sito proprio quando erano finite le console singole… - zazoomblog : Genshin Impact su PS5 è disponibile download gratis con update 1.5 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console… - infoitscienza : Genshin Impact su PS5 è disponibile, download gratis con update 1.5 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… - tdebenetti : Sono tre mesi che budgeto 0€ per acquisti tecnologici (console e robe così). In compenso ho appena comprato un vacu… -