Oro: in calo a 1.722 dollari in Asia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'oro estende le perdite in attesa della Fed, che oggi comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Il metallo prezioso viene scambiato in Asia a 1.772 dollari l'oncia , in calo dello 0,3%. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'oro estende le perdite in attesa della Fed, che oggi comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Il metallo prezioso viene scambiato ina 1.772l'oncia , indello 0,3%. ...

brutgian : Il petrolio WTI tratta a 63 dollari il barile. Oro in calo dello 0,3% a 1.771 dollari.

Ftse Mib: Saipem sotto esame. Occhio a Intesa e FinecoBank Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 62,91 dollari, in progresso dell'1,4%. Nel pomeriggio sarà diffuso il ...22 punti, in calo dello 0,34%. I dati ...

Argento: le prospettive sono ancora brillanti. Ecco perchè L'argento di recente ha avuto un andamento migliore di quello dell'oro: quali scenari ora? In queste ultime settimana l'attenzione è stata nuovamente calamitata dalle materie prime che, seppur in mani ...

