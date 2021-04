(Di mercoledì 28 aprile 2021)ai nastri di partenza. Dal 27 maggio lainizierà i viaggi da Nord a Sud. ROMA – Dal 27 maggio il progettodiventerà realtà. E’ quella la data scelta dallaper dare il via alle proprie tratte dicon tariffe low cost. Una scelta fatta per intercettare la domanda di persone che hanno più tempo da dedicare al viaggio e minori possibilità di spesa. La, nata da una idea di Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Gianni Punzo e la famiglia Seragnoli, proverà con il passare dei mesi a diventare un punto di riferimento dei viaggi nazionali e una concorrente di Flixbus, l’altra azienda al momento leader di ...

news_mondo_h24 : Nasce Itabus, la nuova compagnia privata di lunga percorrenza - MaxLandra : .#MONTEZEMOLO..?? QUINDI ALTRO FIASCO ANNUNCIATO..!! Nasce Itabus, la nuova compagnia privata sulla lunga percorr… - chinellatoleo : Dai fondatori di #italo nasce #Itabus per offrire qualità sulla lunga percorrenza. - orsatrawinska : Nasce Itabus, la nuova compagnia privata sulla lunga percorrenza - ginugiola : RT @sole24ore: ?? Nasce #Itabus, ecco quando debutterà la compagnia low cost dei #pullman e i prezzi dei #biglietti: -

Farà il suo debutto sulle strade italiane dal 27 maggio. Una società completamente italiana che ha come azionisti, attraverso i rispettivi veicoli societari, Flavio Cattaneo, Luca Cordero di ...Di "un nuovo modo di viaggiare in Italia", che fa perno sull'intermodalità e la capacità di connettere "porti, aeroporti e stazioni" ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, secondo cuiè "un ...Itabus ai nastri di partenza. Dal 27 maggio la compagnia privata inizierà i viaggi da Nord a Sud. Ecco tutti i dettagli.Le prime regioni in cui sarà attivato Itabus nasce la compagnia italiana di pullman per viaggi a lunga distanza sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, ...