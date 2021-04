Napoli, Zamparini: “Spalletti? Deve decidere De Laurentis. A Venezia lo esonerai per un motivo” (Di giovedì 29 aprile 2021) Vedo bene Luciano Spalletti alla guida del Napoli.Roma, Pastore: “Voglio restare in giallorosso, ho un obiettivo. Quando arrivai al Palermo successe una cosa…”Queste le parole di Maurizio Zamparini, intervenuto rispetto al momento stagionale del Napoli e al futuro della panchina partenopea. Rino Gattuso sta ancora lottando con la sua formazione per accedere alla prossima edizione della Champions League, con una situazione di classifica in Serie A che potrebbe favorire i campani nelle ultime giornate considerando il calendario dei propri impegni. L'ex patron del Palermo - intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss - ha menzionato il nome di Luciano Spalletti, possibile pretendente futuro per la panchina degli azzurri.Zamparini: “Facevo la formazione a tutti i miei ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Vedo bene Lucianoalla guida del.Roma, Pastore: “Voglio restare in giallorosso, ho un obiettivo. Quando arrivai al Palermo successe una cosa…”Queste le parole di Maurizio, intervenuto rispetto al momento stagionale dele al futuro della panchina partenopea. Rino Gattuso sta ancora lottando con la sua formazione per accedere alla prossima edizione della Champions League, con una situazione di classifica in Serie A che potrebbe favorire i campani nelle ultime giornate considerando il calendario dei propri impegni. L'ex patron del Palermo - intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss - ha menzionato il nome di Luciano, possibile pretendente futuro per la panchina degli azzurri.: “Facevo la formazione a tutti i miei ...

Advertising

WiAnselmo : #Napoli, Zamparini: 'Spalletti? Deve decidere De Laurentis. A Venezia lo esonerai per un motivo'… - Mediagol : #Napoli, Zamparini: 'Spalletti? Deve decidere De Laurentis. A Venezia lo esonerai per un motivo'… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Zamparini: “Insigne sta diventando un Dybala per merito di Gattuso: Zam… - SiamoPartenopei : Zamparini: 'Grazie a Gattuso anche il Napoli ha il suo Dybala' - salvione : Zamparini: 'Gattuso mi sta meravigliando come allenatore' -