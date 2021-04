Miozzo: "Sulla scuola errori delle regioni. Sono stanco, me ne vado" (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Sulla scuola non è possibile che vi siano regioni o comuni che vanno per conto loro, senza applicare le decisioni del governo. Serve uno sforzo per ripartire e andrebbero effettuati molti più tamponi. Qualcuno lo fa, molti altri no”. Così in un’intervista al Messaggero Agostino Miozzo, che annuncia le proprie dimissioni dal ruolo di consulente del ministero dell’Istruzione perché “penso che il mio ruolo abbia ormai perso di significato” e “Sono molto stanco”. Miozzo, già coordinatore del Cts durante l’emergenza Covid, afferma: “Voglio parlarne con il ministro Bianchi, penso che il mio ruolo ormai abbia perso di significato. E Sono molto stanco. Tutti sanno che io Sono un sostenitore del ritorno alle lezioni presenza. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) “non è possibile che vi sianoo comuni che vanno per conto loro, senza applicare le decisioni del governo. Serve uno sforzo per ripartire e andrebbero effettuati molti più tamponi. Qualcuno lo fa, molti altri no”. Così in un’intervista al Messaggero Agostino, che annuncia le proprie dimissioni dal ruolo di consulente del ministero dell’Istruzione perché “penso che il mio ruolo abbia ormai perso di significato” e “molto”., già coordinatore del Cts durante l’emergenza Covid, afferma: “Voglio parlarne con il ministro Bianchi, penso che il mio ruolo ormai abbia perso di significato. Emolto. Tutti sanno che ioun sostenitore del ritorno alle lezioni presenza. ...

Advertising

ginugiola : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Sulla scuola errori delle regioni. Sono stanco, me ne vado' - HuffPostItalia : Miozzo: 'Sulla scuola errori delle regioni. Sono stanco, me ne vado' - zazoomblog : Ritorno in classe Miozzo lascia l’incarico: “Sono molto stanco. Errori delle Regioni sulla scuola. - #Ritorno… - ProDocente : Ritorno in classe, Miozzo lascia l’incarico: “Sono molto stanco. Errori delle Regioni sulla scuola. - sibilla75 : Buongiorno, #Miozzo si è dimesso. Andiamo alla grandissima????? -