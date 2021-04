Maschi e femmine non esistono più. Se non ti inchini alla teoria gender non puoi insegnare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Era il 1998, più di venti anni fa, quando Gianfranco Fini, all’epoca leader di An, disse che secondo lui un maestro dichiaratamente omosessuale non poteva stare in cattedra. Seguì colossale dibattito, con finale scontato: tutti contro Fini. Ma quelli erano solo piccoli belati del politicamente corretto rispetto a ciò che accade oggi. La dittatura del gender: non si può più dire che esistono Maschi e femmine Oggi quell’assioma si è ribaltato: non puoi insegnare se dici che secondo te esistono ancora gli uomini e le donne. Ciò che sembrava comune buon senso dev’essere soppiantato dalla predicazione gender: si è quello che uno pensa di essere, oltre il dato biologico, oltre il sesso, e anche oltre l’orientamento sessuale. Esemplare in tal ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Era il 1998, più di venti anni fa, quando Gianfranco Fini, all’epoca leader di An, disse che secondo lui un maestro dichiaratamente omosessuale non poteva stare in cattedra. Seguì colossale dibattito, con finale scontato: tutti contro Fini. Ma quelli erano solo piccoli belati del politicamente corretto rispetto a ciò che accade oggi. La dittatura del: non si può più dire cheOggi quell’assioma si è ribaltato: nonse dici che secondo teancora gli uomini e le donne. Ciò che sembrava comune buon senso dev’essere soppiantato dpredicazione: si è quello che uno pensa di essere, oltre il dato biologico, oltre il sesso, e anche oltre l’orientamento sessuale. Esemplare in tal ...

