Manchester United-Roma, Ferguson: “Avremmo voluto Totti ai Red Devils ma..” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parola a Sir Alex Ferguson.Europa League, Manchester United-Roma: la semifinale vale una stagione. Fonseca vs Solskjaer per volare a DanzicaManca sempre meno alla semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma (LEGGI QUI). L'ex coach dei Red Devils è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in memoria dello storico 7-1 del 2007 con cui lo United sconfisse la squadra capitolina. "Cerco di rendere il concetto con un’immagine musicale: quella sera ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. E chi dirige l’orchestra non può non essere incantato da quanto sta accadendo. Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parola a Sir Alex.Europa League,: la semifinale vale una stagione. Fonseca vs Solskjaer per volare a DanzicaManca sempre meno alla semifinale di Europa League tra(LEGGI QUI). L'ex coach dei Redè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in memoria dello storico 7-1 del 2007 con cui losconfisse la squadra capitolina. "Cerco di rendere il concetto con un’immagine musicale: quella sera ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. E chi dirige l’orchestra non può non essere incantato da quanto sta accadendo. Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - tancredipalmeri : Il Manchester United è stato contattato da Mendes per Cristiano Ronaldo, ma ha escluso di poter pagare lo stesso co… - Ulissesempre1 : RT @ilRomanistaweb: Rispetto, non paura. E si giochi per la #Roma La consapevolezza della forza del Manchester United può rivelarsi favore… - Mediagol : Manchester United-#Roma, Ferguson: 'Avremmo voluto Totti ai Red Devils ma..' -