(Di mercoledì 28 aprile 2021)presenta unUSB 3.2 Gen 2-C 2-in-1, al costo di 21,90 euro offre 30 cm ea 15 W di potenza di ricarica supportata Costa 21,90 euro, ed è il nuovoUSB 3.2 Gen 2-C 2-in-1, che punta ad adattarsi ad ogni esigenza. Offrendo in un’unica soluzione uno strumento per ricaricare e sincronizzare velocemente sia i dispositivi USB-A sia i dispositivi USB-C. Un prodotto che cerca di soddisfare chi utilizza svariati dispositivi differenti. Presente un doppio connettore di tipo C con adattatore di tipo A integrato, compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, supportando il trasferimento tra SSD portatili, laptop, tablet, cellulari e tutti i tipi di device, semplificando la vita di chi lo utilizza. Questoda 30 cm ...

tuttoteKit : #Lexar: ecco il cavo Type-C 2-in-1 con supporto fino a 15 W #TypeC2in1 #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Lexar ecco

tuttoteK

PC Professionale di gennaio 2021 è in edicola.il sommario completo del numero 358: Editoriale Il meglio del 2020? Anche per la tecnologia è ...Tbyte debutta nella linea IronWolf Pro per Nas, ...PC Professionale di gennaio 2021 è in edicola.il sommario completo del numero 358: Editoriale Il meglio del 2020? Anche per la tecnologia è ...Tbyte debutta nella linea IronWolf Pro per Nas, ...Lexar presenta un cavo USB 3.2 Gen 2 Type-C 2-in-1, al costo di 21,90 euro offre 30 cm e fino a 15 W di potenza di ricarica supportata.