La Campania dove di uccide per aver “usato” un parcheggio riservato con le “sedie” . DE Luca , le sa queste cose? (Di mercoledì 28 aprile 2021) La sera del 19 Aprile2021, in Torre Annunziata (NA) è stato barbaramente ammazzato, da quattro uomini, a colpi di crick e con una coltellata al petto, Maurizio Cerrato, custode del Parco Archeologico di Pompei (NA). Maurizio era intervenuto in soccorso della giovane figlia che aveva “osato” parcheggiare in un posto di Via IV Novembre, a Torre Annunziata, “riservato” col sistema delle sedie su suolo pubblico, sgarro punito con l’omicidio del padre davanti ai Suoi occhi. Dalla cronologia di tutte le foto di Google, si evince che quelle sedie in strada, ad occupare abusivamente il suolo pubblico, erano presenti dal 2008 ed in TREDICI ANNI nessun vigile urbano è mai intervenuto per farle rimuovere, denunciare e sanzionare i colpevoli di quegli abusi, “girando” sempre la faccia dall’altra parte. Poiché è convinzione comune ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) La sera del 19 Aprile2021, in Torre Annunziata (NA) è stato barbaramente ammazzato, da quattro uomini, a colpi di crick e con una coltellata al petto, Maurizio Cerrato, custode del Parco Archeologico di Pompei (NA). Maurizio era intervenuto in soccorso della giovane figlia che aveva “osato” parcheggiare in un posto di Via IV Novembre, a Torre Annunziata, “” col sistema dellesu suolo pubblico, sgarro punito con l’omicidio del padre davanti ai Suoi occhi. Dalla cronologia di tutte le foto di Google, si evince che quellein strada, ad occupare abusivamente il suolo pubblico, erano presenti dal 2008 ed in TREDICI ANNI nessun vigile urbano è mai intervenuto per farle rimuovere, denunciare e sanzionare i colpevoli di quegli abusi, “girando” sempre la faccia dall’altra parte. Poiché è convinzione comune ...

Advertising

capricorn1810 : @leliagiovani @annabocella @GiubbiLorenzo @EugenioGiani In Campania, dove aprono ai 55enni, sa quanti 60enni, 70enn… - notbabym : ho trovato un video di tipo una cupola gigante dove si può dormire in Abruzzo un’altra capanna in Campania il modo… - RobyPeach : @censurastocazz1 @poveromau @alifeina_bag @Santy86089940 Si ma i tamponi te li chiedono tutti i paesi ... ora però… - ansol75 : @severino_nappi La battaglia va posta alla regione considerando l'enorme impatto sociale che il tema ha in Campania… - Alfonso0070 : RT @ItaliaaTavola: Tra la Campania e la Basilicata il parco appenninico vanta vette oltre i duemila metri dove la neve resiste per diversi… -