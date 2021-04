Invalidità civile: nuova procedura digitale di revisione dei verbali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Via libera al nuovo tipo di verbale, denominato “con Timbro digitale”, per l’Invalidità civile. Infatti è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale all’interno della procedura “CIC”. Ma di cosa si tratta in particolare? Ebbene, si tratta di un vero e proprio verbale di revisione che replica il precedente, scaduto, aggiungendo in appendice una nuova scadenza di revisione. Quindi, il contenuto del verbale “con Timbro digitale” è identico al precedente scaduto, compresa l’indicazione della Commissione medica che ha effettuato l’accertamento sanitario e la data in cui il verbale medesimo è stato reso definitivo. In aggiunta, sono descritti in calce: i componenti della Commissione che hanno redatto il verbale ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Via libera al nuovo tipo di verbale, denominato “con Timbro”, per l’. Infatti è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale all’interno della“CIC”. Ma di cosa si tratta in particolare? Ebbene, si tratta di un vero e proprio verbale diche replica il precedente, scaduto, aggiungendo in appendice unascadenza di. Quindi, il contenuto del verbale “con Timbro” è identico al precedente scaduto, compresa l’indicazione della Commissione medica che ha effettuato l’accertamento sanitario e la data in cui il verbale medesimo è stato reso definitivo. In aggiunta, sono descritti in calce: i componenti della Commissione che hanno redatto il verbale ...

Reddito di emergenza, nuova proroga: l'Inps sorprende tutti! 41/2021 ; con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; con i redditi da lavoro dipendente , la cui ...

