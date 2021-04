Inter, Barella: «La gara con la Juve ci ha sbloccato. Scudetto? Lo scorso anno…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, parla della stagione dei nerazzurri e della cavalcata Scudetto: le sue dichiarazioni Nicolò Barella parla dell’annata dell’Inter e della cavalcata Scudetto. Le sue parole a Sky Sport. STAGIONE – «Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare in cui non ci siamo mai fermati. L’obiettivo è più importante di tutto e si va anche oltre la stanchezza». Scudetto E CONTE –«Era quello anche l’anno scorso, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo perso anche una finale, è stato un qualcosa che ci ha stimolato ancora di più, che abbiamo usato a nostra favore. E’ così dal primo giorno, lo sarà anche se dovessimo arrivare all’obiettivo. E noi intepreteremo le cose come che vuole lui». IL ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nicolò, centrocampista dell’, parla della stagione dei nerazzurri e della cavalcata: le sue dichiarazioni Nicolòparla dell’annata dell’e della cavalcata. Le sue parole a Sky Sport. STAGIONE – «Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare in cui non ci siamo mai fermati. L’obiettivo è più importante di tutto e si va anche oltre la stanchezza».E CONTE –«Era quello anche l’anno, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo perso anche una finale, è stato un qualcosa che ci ha stimolato ancora di più, che abbiamo usato a nostra favore. E’ così dal primo giorno, lo sarà anche se dovessimo arrivare all’obiettivo. E noi intepreteremo le cose come che vuole lui». IL ...

