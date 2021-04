Incontro Salvini-Brunetta su Pnrr e riforma della Pa (Di mercoledì 28 aprile 2021) – Incontro cordiale e costruttivo – informa un comunicato della Lega – tra Matteo Salvini e il ministro Renato Brunetta: tra i temi toccati, la grande occasione del Pnrr e la necessità di una profonda riforma della Pubblica amministrazione. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) –cordiale e costruttivo – informa un comunicatoLega – tra Matteoe il ministro Renato: tra i temi toccati, la grande occasione dele la necessità di una profondaPubblica amministrazione.

