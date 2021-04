Il 1° maggio tornerà a sciogliersi il sangue di San Gennaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 1°2021ildi San. Il primo miracolo dell’anno cade, infatti, il sabato che precede la prima domenica diin ricordo della traslazione dei resti del Santo dall’agro Marciano alle catacombe di Capodimonte. Il secondo appuntamento, quello sicuramente più conosciuto nel mondo, è il 19 settembre, festa liturgica di Sane anniversario del suo martirio. In entrambe le date ilsi scioglie anche nei sette giorni successivi. Rarissimamente, invece, il prodigio avviene il 16 dicembre. In questa data del 1631 la lava minacciò di distruggere la città partenopea. I napoletani, in preda al panico, si affidarono a Sanportando il busto del santo contenente il suo cranio e la ...