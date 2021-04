I soliti ignoti | caos in studio | Amadeus “le presento suo figlio!”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Vediamo cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera, per quanto riguarda il programma I, che ha lasciato senza parole. Momenti davvero particolari e divertenti ieri sera daaiTutte le sere prima dopo il Tg1 va in onda il game show condotto in modo eccellente da, stiamo parlando ovviamente dei. Ma nella puntata di ieri, qualcosa ha lasciato davvero senza parole le persone ine chi lo seguiva da casa, vediamo meglio insieme. LesuoL’errore al quale abbiamo assistito ieri sera è uno di quello che davvero non ti aspetteresti mai, ed entrerà nella storia recente, molto probabilmente. LEGGI ANCHE ...

Nella giornata del 27 aprile è andata in onda una puntata speciale dedicata al quiz game '', condotto su Rai 1 da Amadeus. Ospite la giornalista e conduttrice Monica Leofreddi , ed i vip che prendono parte al gioco devolvono l'eventuale vincita alla Fondazione Italiana per l'...Guida tv di mercoledì 28 aprile: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'Eredità 20:00 - TELEGIORNALE 20:30 -- Il Ritorno 21:25 - Ulisse: il piacere della scoperta - Sei regine per ...!” ha ironizzato Amadeus dopo la gaffe del parente misterioso a Soliti Ignoti stasera, mentre la signora in questione, imbarazzatissima per il pasticcio combinato, si è giustificata spiegando: “Pensav ...Incredibile gaffe nell'ultima puntata dei "Soliti ignoti", in cui la madre sbaglia l'abbinamento del figlio dinanzi a Monica Leofreddi ...