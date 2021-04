Genoa, Strootman: “Ho un messaggio per i fantallenatori” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono contrario al FantacalcioSerie A, “FantaMed”: ore 15.00 live su Instagram! Su Mediagol sbarca anche il FantacalcioQueste le parole dell'ex centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport. Il fantacalcio è ormai una tematica che appassiona e coinvolge una grande mole di appassionati in materia. Strootman si è così espresso sulla nota questione: "Sono contrario al fantacalcio. Mi dicono fai goal perché ti ho preso al fantacalcio. Io mi chiedo: se non mi hai preso, allora non devo fare goal? Io provo sempre a fare goal, ma non riesco mai. Questo è il mio messaggio per il fantacalcio: io ci provo sempre, ma è difficile, ci sono anche gli avversari”.Europa League, Manchester United-Roma: la semifinale vale una stagione. Fonseca vs Solskjaer per volare a DanzicaGenoa-Spezia, Ballardini: “Vittoria importante, ma l’obiettivo non è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono contrario al FantacalcioSerie A, “FantaMed”: ore 15.00 live su Instagram! Su Mediagol sbarca anche il FantacalcioQueste le parole dell'ex centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport. Il fantacalcio è ormai una tematica che appassiona e coinvolge una grande mole di appassionati in materia.si è così espresso sulla nota questione: "Sono contrario al fantacalcio. Mi dicono fai goal perché ti ho preso al fantacalcio. Io mi chiedo: se non mi hai preso, allora non devo fare goal? Io provo sempre a fare goal, ma non riesco mai. Questo è il mioper il fantacalcio: io ci provo sempre, ma è difficile, ci sono anche gli avversari”.Europa League, Manchester United-Roma: la semifinale vale una stagione. Fonseca vs Solskjaer per volare a Danzica-Spezia, Ballardini: “Vittoria importante, ma l’obiettivo non è ...

