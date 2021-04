Fondi sisma | l' Ater apre due cantieri a Villaggio Celdit

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L'consegna duea Chieti Scalo, a valere sui. Si tratta di due interventi per oltre 800 mila euro di lavori che interesseranno alcuni immobili situati in via Pescara. Il primo,...

L'Ater consegna due cantieri a Chieti Scalo, a valere sui. Si tratta di due interventi per oltre 800 mila euro di lavori che interesseranno alcuni immobili situati in via Pescara. Il primo, di 450.000 euro lordi, progettato dall'architetto ......di una tale gravità delle chiese a San Demetrio - afferma l'architetto Ciciotti - dopo ilnon ... afferma ancora l'architetto, assicurando che appena saranno disponibili ianche la chiesa ...Sono 160, 100 dal bilancio dello Stato e 60 dai fondi per la ricostruzione, i milioni di euro messi a disposizione per avviare il programma di rilancio delle attività sociali turistiche economiche e ...L’obiettivo è depositarle al CIPE entro l’estate, per procedere rapidamente all’approvazione del contratto e mettere così in campo, sin dalle settimane successive, le risorse economiche necessarie ...