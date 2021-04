Focolaio dopo la festa: un paese in quarantena, 100 i positivi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le autorità sanitarie hanno disposto il tampone per tutti gli abitanti di Edolo dove si contano 8 persone ricoverate in ospedale dopo un cluster di coronavirus in seguito ad una ... Leggi su today (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le autorità sanitarie hanno disposto il tampone per tutti gli abitanti di Edolo dove si contano 8 persone ricoverate in ospedaleun cluster di coronavirus in seguito ad una ...

