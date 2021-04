F1 | Max Verstappen | “Ho una macchina che mi consente di vincere In Portogallo voglio divertirmi”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non vi sono dubbi che il secondo round del Mondiale 2021 di F1 abbia regalato un bel sorriso all’olandese Max. Il pilota della Red Bull, vittorioso sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, ha dato conferma del suo ottimo feeling con la vettura di Milton Keynes, imponendosi in una gara molto complicata per via della pioggia. Alla fine della fiera Max ha terminato sul gradino più alto del podio a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e la sfida tra i due si fa appassionante per il campionato, tenuto conto dell’unico punto a vantaggio dell’asso nativo di Stevenage nella classifica generale. La sensazione è che Max, ora come ora, possa godere di un vantaggio tecnico rispetto a Hamilton e quindi il target è quello di sfruttare il momento al meglio possibile per guadagnare qualcosa nei confronti del sette volte iridato. “Quest’anno ...

Il margine del pilota Mercedes sul suo principale rivale, è però di uno solo punto. L'olandese della Red Bull nel GP dell'Emilia Romagna è andato vicino a rompere un particolare tabù ...Mercedes - Red Bull, riparte la sfida: e il GP del Portogallo è quasi una bella. Dopo il (tiratissimo) trionfo di Lewis Hamilton in Bahrain e quello più netto a Imola, a Portimao la curiosità per vedere chi la spunterà è forte. L'anno scorso le Mercedes piazzarono la doppietta Hamilton - Bottas proprio davanti all'olandese che però ha ...