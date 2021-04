“È una granata”: panico in città, poi la sconvolgente verità (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’accaduto si è verificato in una piccola cittadina della Baviera, dove gli artificieri hanno scoperto una granata un po’ “speciale”. granata (Adobe Stock)L’avvenimento è accaduto nei boschi di una piccola città della Baviera. All’inizio, l’oggetto pareva essere una vera e propria granata e questo inizialmente ha causato attimi di paura. La richiesta di soccorso è arrivata da una passante. La donna, nel mentre del suo jogging quotidiano, ha avvistato qualcosa tra i folti boschi di Sonnen, situato in bassa Baviera e al confine con l’Austria ed ha avvisato immediatamente il comando di polizia di Hauzenberg. Sul ciglio di un sentiero aveva visto una borsa trasparente contenenti più oggetti, tra questi spuntava l’oggetto incriminato, che avrebbe messo sotto pressione chiunque. Il suo messaggio, che ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’accaduto si è verificato in una piccola cittadina della Baviera, dove gli artificieri hanno scoperto unaun po’ “speciale”.(Adobe Stock)L’avvenimento è accaduto nei boschi di una piccoladella Baviera. All’inizio, l’oggetto pareva essere una vera e propriae questo inizialmente ha causato attimi di paura. La richiesta di soccorso è arrivata da una passante. La donna, nel mentre del suo jogging quotidiano, ha avvistato qualcosa tra i folti boschi di Sonnen, situato in bassa Baviera e al confine con l’Austria ed ha avvisato immediatamente il comando di polizia di Hauzenberg. Sul ciglio di un sentiero aveva visto una borsa trasparente contenenti più oggetti, tra questi spuntava l’oggetto incriminato, che avrebbe messo sotto pressione chiunque. Il suo messaggio, che ha ...

