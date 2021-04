Due morti in una rapina a Grinzane Cavour

(Di mercoledì 28 aprile 2021) CUNEO (ITALPRESS) – Drammaticaquesto pomeriggio in una gioielleria di, nei dintorni di Alba. Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri che, stando alle prime informazioni, sarebbero quelle deitori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Due morti

Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri che, stando alle prime informazioni, sarebbero quelle dei rapinatori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora ...Una tentata rapina finita nel sangue. Tre uomini oggi hanno tentato di rapinare una gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il titolare del negozio ha ...