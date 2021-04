Cronache da Lesbo | un inferno dimenticato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cronache Lesbo

Globalist.it

Questo è l'inferno di. Proprio durante gli ultimi mesi di lockdown dovuti all'emergenza coronavirus, si è registrato un aumento di denunce di casi di stupro e violenze. 'Ricordo una notte in ...Nella questione migranti il nome Proactiva Open Arms non lascia indifferenti. In Italia lel'hanno vista protagonista soprattutto per lo scontro con l'ex ministro dell'Interno Matteo ..., ...Hanno lavorato con impegno e passione tanto che anche la giuria ha riconosciuto alla classe terza D della scuola primaria dell’istituto comprensivo "Manzoni", il primo premio del concorso "Adotta un G ...Roma, 27 apr. (askanews) - Una campagna contro la discriminazione delle persone Lgbti (lesbo-gay-bisessuali-transessuali-intersessuali). È quella promossa dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i ...