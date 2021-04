**Covid: organizzatori concerti a Draghi, ‘caso Barcellona sia d’esempio anche in Italia’** (2) (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – I dati di Barcellona “sono molto confortanti” anche per il presidente di Assomusica Vincenzo Spera, che all’Adnkronos spiega che “potrebbe essere finalmente una sveglia per il governo, dato che anche gli scienziati ormai affermano che con la mascherina è difficilissimo contagiarsi”. I problemi, per Spera, nel nostro paese sono altri. “C’è troppa precarietà e incertezza, non sappiamo ancora cosa succederà il giorno dopo -è l’analisi- Cosa succede se una regione che oggi è gialla domani diventa rossa? Cosa succede dei biglietti, delle spese, chi rimborsa? Se si va di 15 giorni in 15 giorni per capire come andare avanti, è chiaro che una tournée non si può gestire così”, si infervora.Al governo “io chiederei di fare una analisi e una partenza adeguata sull’aperto, dove è più facile la gestione e anche più ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – I dati di“sono molto confortanti”per il presidente di Assomusica Vincenzo Spera, che all’Adnkronos spiega che “potrebbe essere finalmente una sveglia per il governo, dato chegli scienziati ormai affermano che con la mascherina è difficilissimo contagiarsi”. I problemi, per Spera, nel nostro paese sono altri. “C’è troppa precarietà e incertezza, non sappiamo ancora cosa succederà il giorno dopo -è l’analisi- Cosa succede se una regione che oggi è gialla domani diventa rossa? Cosa succede dei biglietti, delle spese, chi rimborsa? Se si va di 15 giorni in 15 giorni per capire come andare avanti, è chiaro che una tournée non si può gestire così”, si infervora.Al governo “io chiederei di fare una analisi e una partenza adeguata sull’aperto, dove è più facile la gestione epiù ...

