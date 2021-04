Calciomercato, duello Genoa-Sampdoria per Simy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per il gigante del Crotone Nwankwo Simy si prepara un derby di mercato tra Genoa e Sampdoria. Le ultime sull’attaccante Nwankwo Simy sarà il prossimo oggetto del desiderio del Calciomercato di Serie A. È nella lista delle preferenze della Sampdoria, ma non solo. Il Crotone, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a scatenare un’asta per il suo attaccante. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Il contratto di Simy andrà in scadenza nel 2022 e il Crotone ha fissato il prezzo di partenza intorno agli otto milioni di euro. Sull’attaccante si è mosso prima il Genoa con Enrico Preziosi molto attivo nel sondare la disponibilità del Crotone alla cessione, ma anche Massimo Ferrero ha palesato il suo interessa. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per il gigante del Crotone Nwankwosi prepara un derby di mercato tra. Le ultime sull’attaccante Nwankwosarà il prossimo oggetto del desiderio deldi Serie A. È nella lista delle preferenze della, ma non solo. Il Crotone, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a scatenare un’asta per il suo attaccante. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Il contratto diandrà in scadenza nel 2022 e il Crotone ha fissato il prezzo di partenza intorno agli otto milioni di euro. Sull’attaccante si è mosso prima ilcon Enrico Preziosi molto attivo nel sondare la disponibilità del Crotone alla cessione, ma anche Massimo Ferrero ha palesato il suo interessa. La ...

