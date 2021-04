Benevento, incidente tra auto e scooter: 17enne in codice rosso al “San Pio” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – incidente questa mattina a contrada Piano Cappelle tra un auto e uno scooter. Il ragazzo di 17 anni in sella allo scooter, viaggiava in direzione Benevento per raggiungere l’Istituti Industriale del capoluogo, si è scontrato con un auto, la quale stava svoltando a sinistra per entrare nel laboratorio della Ditar tagliandogli la strada, finendo poi la corsa in una cunetta. Soccorso dal 118 è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Per fortuna indossava il casco. Dolore alla schiena e agli arti inferiori e diverse escoriazioni su più parti del corpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina a contrada Piano Cappelle tra une uno. Il ragazzo di 17 anni in sella allo, viaggiava in direzioneper raggiungere l’Istituti Industriale del capoluogo, si è scontrato con un, la quale stava svoltando a sinistra per entrare nel laboratorio della Ditar tagliandogli la strada, finendo poi la corsa in una cunetta. Soccorso dal 118 è stato trasportato inall’Ospedale “San Pio” di. Per fortuna indossava il casco. Dolore alla schiena e agli arti inferiori e diverse escoriazioni su più parti del corpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

