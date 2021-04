Android 12, in arrivo funzione “extra dim” per aiutare i tuoi occhi di notte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siete andati a letto da un po’ ma ancora non dormite quando ecco che vi arriva una notifica sulla smartphone, vi voltate, lo accendete e… restate abbagliati. Quante volte vi è capitata una situazione del genere? E questo nonostante l’utilizzo della modalità scura per l’interfaccia Android. Ebbene però nella versione 12 potrebbe arrivare una nuova e interessante funzione “extra dim”. Al momento non se ne sa molto, ma presumibilmente farà in modo che lo schermo del telefono sia in grado di diventare particolarmente scuro, pur mantenendo leggibilità, così da evitare finalmente di restare abbagliati in piena notte. Non tutti gli smartphone sono identici, il che significa che anche all’impostazione minima alcuni potrebbero risultare ancora piuttosto luminosi. Questa nuova funzione sembra andare oltre le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siete andati a letto da un po’ ma ancora non dormite quando ecco che vi arriva una notifica sulla smartphone, vi voltate, lo accendete e… restate abbagliati. Quante volte vi è capitata una situazione del genere? E questo nonostante l’utilizzo della modalità scura per l’interfaccia. Ebbene però nella versione 12 potrebbe arrivare una nuova e interessantedim”. Al momento non se ne sa molto, ma presumibilmente farà in modo che lo schermo del telefono sia in grado di diventare particolarmente scuro, pur mantenendo leggibilità, così da evitare finalmente di restare abbagliati in piena. Non tutti gli smartphone sono identici, il che significa che anche all’impostazione minima alcuni potrebbero risultare ancora piuttosto luminosi. Questa nuovasembra andare oltre le ...

