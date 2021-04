A12 | stazione Torrimpietra chiusa giovedì e venerdì notte

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sara’ chiiusa ladi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: – dalle 22:00 di giovedi’ 29 alle 6:00 di venerdi’ 30 aprile, sara’ladi, in uscita per chi proviene da Civitavecchia; – dalle 22:00 di venerdi’ 30 aprile alle 6:00 di sabato 1 maggio, sara’ladi, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare ladi Maccarese Fregene.