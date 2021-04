Zoom Immersive View | la funzione che ci trasporta in… sala riunioni

(Di martedì 27 aprile 2021)è stata ufficialmente lanciata. La nuovapermetterà ai partecipanti dei meeting di essere “ti” in una sorta divirtuale. LaEra stata annunciata qualche tempo fa ed ora, finalmente, è qui. Laè realtà per tutti, a patto di avere scaricato ed installato l’ultima versione del client per Windows e macOS – la 5.6.3. Si tratta di unache potrebbe cambiare in modo sensibile il modo in cui vivremo le conferenze a distanza con colleghi e coworkers. POTREBBE INTERESSARTI –> Dati sensibili via WhatsApp e: lo fa più del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zoom Immersive

È questo lo scopo diView, la nuova modalità dirilasciata nelle ultime ore. Come detto, quando l'host della riunione attiverà l'View, il software creerà un unico ambiente ...View: come funzionaView è già disponibile per tutti, su Windows e MacOS, sia per i profili Free che per i Pro in abbonamento. Affinché tutti i partecipanti vedano la ...Zoom ha finalmente reso disponibile la funzione "Immersive View", aggiunta destinata a migliorare l'esperienza nelle videochiamate.L’host della riunione potrà scegliere una sala riunioni dove portare, virtualmente, tutto il team. Deciderà anche la disposizione dei posti. La modalità, molto simile a Together di Teams, funziona sol ...