Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 09 | 15

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA TORRENOVA SEMPRE CAUSA INCIDENTE FORTI DISAGI VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA-FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E L’ANSA DEL TEVERE SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, SI REGISTRANO CODE TRA LA-FIUMICINO E LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONESUD E LA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE IN INTERNA, CON FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LA PRENESTINA E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR ...

DEL 27 APRILE 2021 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON UN ... APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA ...DEL 27 APRILE 2021 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL ... TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE SI STA IN ...