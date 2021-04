Valentina Persia sbrocca contro Giulia Salemi, il web la massacra (Di martedì 27 aprile 2021) Valentina Persia all’Isola dei Famosi ha perso la calma contro Giulia Salemi, ma il pubblico è tutto dalla sua parte di mamma Fariba. Valentina Persia durante la diretta di ieri sera all’Isola dei Famosi ha avuto un acceso confronto con Giulia Salemi. La bella modella di origini Persiane non le ha mandate di certo a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 aprile 2021)all’Isola dei Famosi ha perso la calma, ma il pubblico è tutto dalla sua parte di mamma Fariba.durante la diretta di ieri sera all’Isola dei Famosi ha avuto un acceso confronto con. La bella modella di originine non le ha mandate di certo a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Juliepeonies : RT @blogtivvu: Chi urla NON ha sempre ragione: Giulia Salemi asfalta Valentina Persia all’Isola dei Famosi - Ericaa_r1 : RT @blogtivvu: Chi urla NON ha sempre ragione: Giulia Salemi asfalta Valentina Persia all’Isola dei Famosi - fab14940291 : RT @blogtivvu: Chi urla NON ha sempre ragione: Giulia Salemi asfalta Valentina Persia all’Isola dei Famosi - blogtivvu : Chi urla NON ha sempre ragione: Giulia Salemi asfalta Valentina Persia all’Isola dei Famosi - itsnicolecn : RT @IsaeChia: #Isola 15, #GiuliaSalemi fa un discorso da applausi a Fariba Tehrani, poi si scontra con Valentina Persia #Prelemi https://… -