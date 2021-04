Un paese commissariato, ci vorrebbe un manifesto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono passati cinquant’anni e l’Italia si è come rimpicciolita. È diventata un paese senza Stato e senza Mercato, dominato dal familismo, dal lobbismo e da consorterie di ogni genere. Il dibattito politico si confonde con il chiacchiericcio; i cosiddetti leader nascono, crescono e tramontano come i personaggi di una «soap». Anche la cultura sembra avvitarsi nella stessa spirale, incapace di creare scandalo, prigioniera delle attese dei lettori e spettatori, ridotta ad appendice degli algoritmi di Netflix e Amazon. In generale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono passati cinquant’anni e l’Italia si è come rimpicciolita. È diventata unsenza Stato e senza Mercato, dominato dal familismo, dal lobbismo e da consorterie di ogni genere. Il dibattito politico si confonde con il chiacchiericcio; i cosiddetti leader nascono, crescono e tramontano come i personaggi di una «soap». Anche la cultura sembra avvitarsi nella stessa spirale, incapace di creare scandalo, prigioniera delle attese dei lettori e spettatori, ridotta ad appendice degli algoritmi di Netflix e Amazon. In generale … Continua L'articolo proviene da il

Advertising

briani_davide : A voi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prendendo in prestito le parole di @giuslit sul suo canale Teleg… - NardoneVadim : @convivioblog Paese commissariato e nelle mani di un banchiere - BrigitteRomano : @nonelarena Interessante questo PAESE Pachino COMMISSARIATO PER MAFIAAA vogliono SOLDI poi girano la faccia come… - LaNuovaSinistra : Con il Recovery siamo un paese commissariato per i prossimi 30 anni!!!! - Lawrence5688 : @PontiBenedetto Tanto comunque quell avanzo primario è commissariato dalla #troika. E poi non ti auguri che i respo… -

Ultime Notizie dalla rete : paese commissariato In Lombardia ripartite le somministrazioni con Astrazeneca. "Anche per la prima dose" ... altri 15 milioni per metà maggio, 31 a giugno, secondo stime del Commissariato all'emergenza, che ... in pieno lockdown duro, mentre in Italia si è riaperto gran parte del Paese da due giorni. Tra i ...

'Crazy Cars', 9 arresti a Latina: in azione anche gli agenti del Reparto prevenzione Crimine Umbria ... denunciata e multata 26 aprile 2021 Operazione anti - Covid dei Nas nei supermercati del Paese: a ... sezione Reati contro il Patrimonio, con i colleghi del Commissariato e con il supporto di 10 ...

Montirone commissariato, il sindaco: congiura politica Corriere della Sera Coronavirus, Toti: «Volontà politica potente e profonda di riaprire il paese» «Oggi si aprono per la prima volta una serie di attività che erano chiuse da molte settimane: è un’apertura parziale e sappiamo che è solo il primo passo, che non può soddisfare fino in fondo tutte le ...

Toti: "Volontà politica profonda di riaprire il paese" “Credo che ci sia una volontà politica potente e profonda di riaprire questo paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine del lungo colloquio, durato circa un’ora, con il ...

... altri 15 milioni per metà maggio, 31 a giugno, secondo stime delall'emergenza, che ... in pieno lockdown duro, mentre in Italia si è riaperto gran parte delda due giorni. Tra i ...... denunciata e multata 26 aprile 2021 Operazione anti - Covid dei Nas nei supermercati del: a ... sezione Reati contro il Patrimonio, con i colleghi dele con il supporto di 10 ...«Oggi si aprono per la prima volta una serie di attività che erano chiuse da molte settimane: è un’apertura parziale e sappiamo che è solo il primo passo, che non può soddisfare fino in fondo tutte le ...“Credo che ci sia una volontà politica potente e profonda di riaprire questo paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine del lungo colloquio, durato circa un’ora, con il ...