Torna la replica di Montalbano su Rai1 dopo la pausa con l'episodio La rete di protezione: trama 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Torna in onda la replica di Montalbano sospesa la scorsa settimana. Per favorire il debutto di Ulisse e lo speciale di Canzone Segreta, la rete ammiraglia Rai ha deciso di far slittare l'episodio del Commissario previsto in data 20 aprile. La rete di protezione, quindi, viene riproposto stasera, martedì 27 aprile in prima serata. Tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio, Montalbano deve fare i conti con l'arrivo di una troupe televisiva che potrebbe ostacolare le sue indagini a Vigàta. l'episodio è andato in onda per la prima volta il 16 marzo 2020. Tutta la città è in fermento per l'arrivo di una troupe televisiva svedese che girerà un film che racconta di una nave del ...

