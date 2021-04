Serie B | Pescara-Entella 1-1 | all’Adriatico un pari inutile | nel recupero Rigoni risponde a Schenetti La classifica

Leggi su mediagol

(Di martedì 27 aprile 2021) Termina 1-1 ildella 34a giornata diB trae Virtusstrappa un punto in pieno(91'), un pareggio che serve a poco ad entrambe le compagini rispettivamente ultima e penultima innel campionato cadetto. Reazione dei padroni di casa nella ripresa, l'estremo difensore della compagine ligure, Borra, para tutto il possibile da Odgaard a Masciangelo prima di capitolare nel finale con i liguri in dieci uomini a causa dell'infortunio di Chiosa, a cambi esauriti.Con questo pareggio i liguri salgono a 23 punti, rimanendo all'ultimo posto con gli abruzzesi che invece salgono a 29. Si torna in campo sabato per la trentacinquesima giornata: altra sfida salvezza per la squadra di Grassadonia in casa del Cosenza mentre la ...