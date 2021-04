Sampdoria, Bereszynski: «Mi sento importante. È stata una stagione di transizione» (Di martedì 27 aprile 2021) Bartosz Bereszynski, una delle certezze della stagione della Sampdoria, ha parlato in una lunga intervista per un sito polacco Bartosz Bereszynski ha commentato a laczynaspilka.pl il momento personale e della sua Sampdoria. Le dichiarazioni del terzino blucerchiato. Sampdoria – «Per un difensore la regolarità è la cosa più importante e ce l’ho praticamente da quando ho lasciato il Legia e sono arrivato alla Sampdoria, sono stato addirittura stato capitano in più partite. Il capitano di un club di un campionato forte, un club che aspira a qualcosa di più che a metà classifica». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 RANIERI – «Sono uno dei giocatori che è da più tempo alla Sampdoria. Gioco spesso tutta la partita, dal primo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Bartosz, una delle certezze delladella, ha parlato in una lunga intervista per un sito polacco Bartoszha commentato a laczynaspilka.pl il momento personale e della sua. Le dichiarazioni del terzino blucerchiato.– «Per un difensore la regolarità è la cosa piùe ce l’ho praticamente da quando ho lasciato il Legia e sono arrivato alla, sono stato addirittura stato capitano in più partite. Il capitano di un club di un campionato forte, un club che aspira a qualcosa di più che a metà classifica». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 RANIERI – «Sono uno dei giocatori che è da più tempo alla. Gioco spesso tutta la partita, dal primo ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Bereszysnki: 'Capitano di una squadra importante. Grazie Ranieri e Giampaolo': La stagione di Bartosz Be… - lubacicce : RT @TuttoSampdoria: Squadre senza ambizioni di classifica, speriamo di divertirci. Partita da dentro o fuori per Keita, Ranieri insiste con… - TuttoSampdoria : Squadre senza ambizioni di classifica, speriamo di divertirci. Partita da dentro o fuori per Keita, Ranieri insiste… - TuttoFanta : ?#SAMPDORIA: sensazioni positive sui recuperi a pieno di #Bereszynski ed #Ekdal. Out #Ramirez per un problema al gi… - clubdoria46 : #Sampdoria: #Bereszynski e #Ekdal, chi recupera per #Sassuolo? #Samp -