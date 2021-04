Salvini: “Riaperture in base ai dati, Lega al governo con orgoglio” (Di martedì 27 aprile 2021) Riaperture, coprifuoco, vaccino anti-covi e rapporti di governo. Il leader della Lega Matteo Salvini torna sui temi caldi di questi ultimi giorni. “Adesso gli italiani chiedono salute, lavoro e libertà. Continuo a non essere d’accordo con il coprifuoco alle 22 ma non devo essere io a convincere Draghi. Io penso che entro metà maggio saranno i dati a consentire di riaprire”, ha detto. Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a L’aria che tira su La7. “Draghi non subisce le pressioni di nessuno. Noi siamo lealmente al governo e se c’è qualcosa che non condividiamo lo diciamo. Noi chiediamo che a metà maggio, quando ci sarà un Cdm, si prenda coscienza del calo dei numeri del Covid e si decida di riaprire. Ma noi siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021), coprifuoco, vaccino anti-covi e rapporti di. Il leader dellaMatteotorna sui temi caldi di questi ultimi giorni. “Adesso gli italiani chiedono salute, lavoro e libertà. Continuo a non essere d’accordo con il coprifuoco alle 22 ma non devo essere io a convincere Draghi. Io penso che entro metà maggio saranno ia consentire di riaprire”, ha detto. Così il leader dellaMatteo, intervenuto a L’aria che tira su La7. “Draghi non subisce le pressioni di nessuno. Noi siamo lealmente ale se c’è qualcosa che non condividiamo lo diciamo. Noi chiediamo che a metà maggio, quando ci sarà un Cdm, si prenda coscienza del calo dei numeri del Covid e si decida di riaprire. Ma noi siamo ...

