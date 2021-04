Riaperture e zona gialla, Abrignani (Cts): “Rischio più contagi ma ottimista” (Di martedì 27 aprile 2021) Riaperture e ritorno della zona gialla. “Ci potrebbe essere un aumento dei contagi perché aumentano i contatti umani”. Ma “siamo in situazione di Rt in questo momento inferiore a 1. Costantemente, anche se lentamente e non come vorremmo noi, sta scendendo il numero di infetti. Abbiamo un margine una tolleranza da giocarci e in parallelo stiamo vaccinando a spron battuto i suscettibili, che sono quelli che muoiono”. Si è detto “ottimista” Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3. “Perché c’è un monitoraggio continuo”. “Se avessimo gli stessi numeri di ora” in termini di contagi, “e anziché 300 morti ne avessimo 20 al giorno, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021)e ritorno della. “Ci potrebbe essere un aumento deiperché aumentano i contatti umani”. Ma “siamo in situazione di Rt in questo momento inferiore a 1. Costantemente, anche se lentamente e non come vorremmo noi, sta scendendo il numero di infetti. Abbiamo un margine una tolleranza da giocarci e in parallelo stiamo vaccinando a spron battuto i suscettibili, che sono quelli che muoiono”. Si è detto “” Sergio, immunologo dell’università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3. “Perché c’è un monitoraggio continuo”. “Se avessimo gli stessi numeri di ora” in termini di, “e anziché 300 morti ne avessimo 20 al giorno, anche ...

