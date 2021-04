Quattroruote Professional - Usato senza segreti grazie ai dossier di Carfax

(Di martedì 27 aprile 2021) La storia di ogni auto usata a portata di mano.ha avviato una partnership con, sito specializzato nella reportistica sui veicoli di seconda mano, per offrire un nuovo servizio ai dealer e agli addetti del settore: dal 27 aprile, gli operatori impegnati nella rivendita e nella permuta di mezzi usati potranno infatti disporre dei dettagliatidel portale di proprietà di Ihs Markit. Il debutto in Italia. Al momento si tratta di un'esclusiva: già attivo a livello europeo in Spagna, Svezia, Olanda, Polonia e Slovenia, fino a giugnofornirà gratuitamente i propri report solo attraverso la piattaforma InfocarWeb3 di, nella quale sono integrati i prospetti inerenti ai veicoli italiani. Inserendo un ...

Federperiti, Ruoteclassiche e il training center di Quattroruote Professional insieme per certificare lo stato di conservazione della tua auto, riconoscere la correttezza dell'eventuale restauro, dete ...
La banca dati di Editoriale Domus si arricchisce dei report della multinazionale americana, che consentono agli operatori di ricostruire lo storico delle vetture ...