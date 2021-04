“Prof, io non ho più paura di parlare in pubblico, prima di questa esperienza non ci sarei riuscita” (Di martedì 27 aprile 2021) Testimonianze come questa sono il risultato dell’attività connessa a un debate promosso dall’IIS “Blaise Pascal” di Reggio Emilia e andato in scena in questi mesi difficili dlela Didattica integrata imposta dalla pandemia. Ora siamo alle strette finali. Mercoledi 28 aprile alle ore 15.00 sulla piattaforma Google Meet si terrà la sfida finale, promossa dall’Istituto reggiano sotto la supervisione della Professortessa Maria Rita Gadaleta. All’evento prenderanno parte, oltre che la squadra del Blaise Pascal, le squadre delle scuole facenti parte dell’accordo di rete della provincia di Reggio Emilia, Liceo Aldo Moro e Liceo Artistico Gaetano Chierici, e della provincia di Bari, Istituto Tecnico Vite Sante Longo e Liceo Scacchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Testimonianze comesono il risultato dell’attività connessa a un debate promosso dall’IIS “Blaise Pascal” di Reggio Emilia e andato in scena in questi mesi difficili dlela Didattica integrata imposta dalla pandemia. Ora siamo alle strette finali. Mercoledi 28 aprile alle ore 15.00 sulla piattaforma Google Meet si terrà la sfida finale, promossa dall’Istituto reggiano sotto la supervisione dellaessortessa Maria Rita Gadaleta. All’evento prenderanno parte, oltre che la squadra del Blaise Pascal, le squadre delle scuole facenti parte dell’accordo di rete della provincia di Reggio Emilia, Liceo Aldo Moro e Liceo Artistico Gaetano Chierici, e della provincia di Bari, Istituto Tecnico Vite Sante Longo e Liceo Scacchi. L'articolo .

