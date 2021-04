Primo appuntamento, pronti a ricominciare a viverlo fuori di casa? (Di martedì 27 aprile 2021) Primo appuntamento & Co. Che il dating sia profondamente cambiato con la pandemia, ormai lo sappiamo tutti. Le app di dating in questi ultimi 15 mesi sono diventate strumento imprescindibile per i single in cerca dell’anima gemella anche durante il lockdown. Alcune modalità online (videochiamate, Primo appuntamento virtuale), poi, potrebbero continuare a essere sfruttate come fase di “selezione” prima di incontrare un match nella vita reale. Negli Stati Uniti, gli esperti prevedono una lunga “estate calda di vaccini”: pare infatti che i single attendano il vaccino per poter tornare a vivere il mondo del dating (anche in termini sessuali) in sicurezza, come nell’era pre-pandemica. Secondo un sondaggio del Morning Consult, il 49% degli adulti statunitensi si sente tranquillo rispetto agli incontri, gli uomini ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021)& Co. Che il dating sia profondamente cambiato con la pandemia, ormai lo sappiamo tutti. Le app di dating in questi ultimi 15 mesi sono diventate strumento imprescindibile per i single in cerca dell’anima gemella anche durante il lockdown. Alcune modalità online (videochiamate,virtuale), poi, potrebbero continuare a essere sfruttate come fase di “selezione” prima di incontrare un match nella vita reale. Negli Stati Uniti, gli esperti prevedono una lunga “estate calda di vaccini”: pare infatti che i single attendano il vaccino per poter tornare a vivere il mondo del dating (anche in termini sessuali) in sicurezza, come nell’era pre-pandemica. Secondo un sondaggio del Morning Consult, il 49% degli adulti statunitensi si sente tranquillo rispetto agli incontri, gli uomini ...

